Chinese man dood na schietpartij, motief nog onduidelijk

De politie tast nog in het duister over het motief van de schietpartij, vanmorgen in een zaak annex woning aan de David Simonsstraat in Suriname. Een man van Chinese afkomst werd daar in een plas bloed door een vriend aangetroffen.

Hij bleek twee schotverwondingen te hebben opgelopen en vertoonde geen teken van leven. Een arts stelde de dood vast waarna het lichaam is afgevoerd (FOTO) en in beslag is genomen voor onderzoek.

In eerste instantie dacht men aan roofmoord, maar het slachtoffer bleek al zijn persoonlijke bezittingen nog bij zich te hebben. Er is verder ook niets buitgemaakt, vandaar dat de politie nog niet weet wat de aanleiding voor de schietpartij is.

Buurtbewoners hadden in de vroege ochtend nog schoten gehoord, maar wisten nog niet wat er aan de hand was. Het onderzoek van de Surinaamse politie duurt voort.