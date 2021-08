Hevige rukwinden richten schade aan in Saramacca

Hevige rukwinden hebben vrijdagmiddag in de ressorten Calcutta, Groningen en Jarikaba schade aangericht. Zo zijn daken van woningen weggerukt en meubilair beschadigd.

Districtscommissaris Sherin Bansi-Durga heeft zich in de avond samen het DNA-lid Radjindrekoemar Debi en het hoofd van de afdeling Beheer Bestuur Ressorten Lachmie Perkaas Gangaram Panday georiënteerd te Boskamp.

Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing in Suriname (NCCR) is in samenwerking met de brandweer van Saramacca en de bestuursdienst reeds bezig met noodoplossingen voor de getroffen bewoners.