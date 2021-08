Bewoners Saramacca ontvangen grondpapieren

In navolging van Moengo hebben ook bewoners van het district Saramacca grondbescheiden ontvangen. Dit gebeurde op vrijdag 13 augustus te Groningen, waar de papieren werden uitgereikt uit handen van president Chandrikapersad Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk, minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer en anderen. Het startsein om de in te lopen achterstand bij het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) is met de uitgifte van 200 beschikkingen een feit.

Het beleid van regering Santhokhi- Brunswijk is gericht op het stimuleren van de eigen ontwikkeling van de totale bevolking. Er wordt in deze geen onderscheidt gemaakt in ras of politieke kleur. ‘’Elke Surinaamse burger heeft recht op een stuk grond als zij voldoet aan de gestelde wettelijke vereisten. Hierin biedt het GBB-departement de burger de gelegenheid een stuk grond aan te vragen’’, aldus de nieuwe bewindsvrouw op het ministerie, Dinotha Vorswijk.

President Chandrikapersad Santhokhi vindt het een kwalijke zaak dat er geen zekerheid is voor de mensen die hun gronden willen bewerken, het zij voor landbouw of veeteelt. Om dit probleem op te lossen wordt er dagelijks met man en macht gewerkt om de gronden problematiek tot het verleden te doen behoren. De meeste burgers wachten langer dan 10 jaar om in aanmerking te komen voor een bereidverklaring.

Vorswijk deed het verzoek aan de burgers van Saramacca om hun zaken binnen zes maanden in orde te maken. “Gaat u naar het MI-Glis kantoor om uw administratieve zaken af te handelen. Verzuimt u dit te doen, dan is de kans groot dat u uw beschikking kwijtraakt, aldus de minister.