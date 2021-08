Uitgebrand vliegtuig aangetroffen te Moengotapoe

In Suriname is donderdag weer een uitgebrand vliegtuig aangetroffen. Het toestel werd donderdagmiddag door verschillende eenheden van de Surinaamse politie aangetroffen te Moengotapoe dichtbij Labato 1.

Aan de hand van de aangetroffen sporen bestaat sterk het vermoeden dat het vliegtuig gecrasht is en naar alle waarschijnlijkheid in de fik is gestoken. Het is nog onbekend of het om een drugs dropping gaat.

Ook is het onduidelijk of er drugs zijn aangetroffen. Hoelang het vliegtuig daar al ligt, is ook nog niet duidelijk. Het onderzoek wordt ter plaatse voortgezet.