Lichaam in water aangetroffen te Commewijne

In Suriname is donderdagavond een lichaam in het water aangetroffen. De ontdekking werd gedaan bij Mambo River Resort gevestigd te Peperpot in het district Commewijne, nog geen tien minuten verwijderd van de Bosjebrug.

Een man die aldaar werkzaamheden verrichtte is al enkele dagen vermist. Of het gaat om deze man is nog niet duidelijk. Diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn nu ter plaatse bezig met het onderzoek.

Het lichaam is op het moment van schrijven nog niet geborgen. Een lijkenwagen is al wel ter plaatse.