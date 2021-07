Bejaardetehuizen ontvangen laptops ter ondersteuning COVID-19 zorg

De Pan American Health Organization (PAHO) heeft vijf laptops overhandigd aan het Ministerie van Volksgezondheid, ter ondersteuning van de geidentificeerde voorzieningen voor de ouderenzorg, met betrekking tot Covid-19. Deze laptops zijn door Carol de Baas, Hoofd van de afdeling Inspektie Verpleging en Verzorgende beroepen, overhandigd aan 5 geregistreerde bejaardentehuizen.

De laptops zijn bestemd voor de verplegingsdienst van de tehuizen en zijn voorzien van  standaarden en protocollen, waardoor de ingevoerde informatie volgbaar en traceerbaar wordt gemaakt.

In december 2020 en in maart van dit jaar zijn deze tehuizen ook in aanmerking gekomen voor beschermingsmiddelen. De vertegenwoordigers van de bejaardentehuizen te weten Ashiana, huize Emma, Huize Husnul Khotima, huize Albertine en Zon Thuiszorg, geven aan heel dankbaar te zijn met de geste.