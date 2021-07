Weer voertuig over de kop op de Oost-Westverbinding bij Coronie

Deze auto is zondag over de kop geslagen op de Oost-Westverbinding in Suriname. Het gaat om een eenzijdig verkeersongeval dat rond 09.00u plaatsvond bij plantage Leasowes in Coronie.

Het vermoeden bestaat dat de bestuurder de controle over het stuur heeft verloren. Het voertuig, met daarin drie inzittenden, kwam deels in de goot langs de weg tot stilstand.

Wat de oorzaak is dat de bestuurder de controle over zijn besturing verloor, is vooralsnog onduidelijk. De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld maar bij aankomst hoefden zij niet op te treden.

De inzittenden kwamen met de schrik vrij. Het voertuig is wel aanzienlijk beschadigd.

De politie van Totness heeft de zaak in verder onderzoek.