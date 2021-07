Kwaku Summer Festival gaat ook in 2021 definitief niet door

Het bekende Kwaku Summer Festival in Amsterdam gaat ook in 2021 definitief niet door. Dat heeft de organisatie vrijdag 16 juli laten weten, na een lange periode van wachten, wikken en wegen. “Er zijn te veel onzekerheden om op korte termijn nog een kwalitatief goed en switi Kwaku uit de grond te stampen” meldt zij.

“Ondanks dat er steeds meer vrijheden in zicht komen, is er nog altijd geen uitsluitsel √≤f en onder welke voorwaarden grote festivals plaats kunnen vinden. De recent aangepaste maatregelen door stijgende besmettingscijfers, maken het er niet duidelijker op”, laat de organisatie weten.

Het verplaatsen van Kwaku naar later in het jaar is geen optie omdat de organisatie niet kan speculeren op toekomstige ontwikkelingen en maatregelen van de overheid.