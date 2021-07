Boothouder, taxichauffeur en illegale Guyanezen aangehouden tijdens lockdown

In Nickerie zijn vier mannen aangehouden voor mensensmokkel en overtreding van de Vreemdelingenwet in Suriname. Dat gebeurde in de avonduren van maandag 12 juli. Het gaat om een boothouder, een taxichauffeur en twee illegale Guyanezen die illegaal de grens wilden oversteken.

De politie van Corantijn surveilleerde tijdens de lockdown en reed over de Parsram Soekhoeweg, die bekend staat als een van de veelgebruikte routes voor illegale praktijken. Daarbij werd een personenauto komende vanuit tegenovergestelde richting gesignaleerd. Toen de autobestuurder de politiewagen zag, keerde die op gegeven moment en reed weg.

De surveillerende agenten die dat zagen en verdacht vonden, stelden een achtervolging in. De auto reed naar het adres van de 62-jarige boothouder B.D. Daar bleek dat de 31-jarige taxichauffeur M.A., die een oud bekende van de politie is, het voertuig bestuurde, terwijl hij twee illegale Guyanezen in zijn voertuig vervoerde.

Aangezien er daarbij werd aangegeven dat de Guyanezen voornemens waren vanuit de Nannisluis illegaal de oversteek te doen naar het buurland Guyana, werden de vier eerdergenoemde verdachten aangehouden te voorgeleiding aan een Hulpofficier van Justitie.

De boothouder en de taxichauffeur zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld wegens mensensmokkel. Daarnaast zijn in hetzelfde onderzoek ook de twee illegale Guyanezen C.N. (23) en C.D. (21) op verdenking van overtreding van de Vreemdelingenwet in verzekering gesteld.