Islamitisch Offerfeest nationale vrije dag en total lockdown in Suriname

In Suriname is het Islamitische Offerfeest (Ied-Ul-Adha) een nationale vrije dag, welke valt op dinsdag 20 juli aanstaande. Die dag is gelijkgesteld met de zondag meldt de Surinaamse minister van Binnenlandse Zaken Bronto Somohardjo.

Op zondagen en dagen die vanuit regeringswegen gelijkgesteld worden aan de zondag, zoals de nationale feest- en gedenkdagen is er een total lockdown van kracht. Dus ook op Ied-Ul-Adha.

Het Offerfeest wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim (Abraham), die bereid was zijn zoon te offeren voor God. Op deze dag worden door moslims dieren ritueel geslacht (foto). Het vlees wordt door hen gegeten en verdeeld onder armen, buren en familieleden.

De regering is doordrongen van het feit dat delen van de samenleving op deze hoogtijdag rituelen en religieuze handelingen moet uitvoeren. Een ieder wordt opgeroepen via de geëigende kanalen zich op te geven voor tijdelijke dispensatie om op die dagen, nodige handelingen te kunnen plegen.