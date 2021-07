Auto schept bromfiets die tegen verkeer in rijdt

Een bromfiets die tegen het verkeer in reed is woensdagmiddag geschept door een auto op de hoek van de Oude Charlesburgweg en Henck Arronstraat. De bromfietser raakte gewond en is per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp in Suriname.

De auto reed over de Johan Adolf Pengelstraat richting de Oude Charlesburgweg. De bromfiets reed richting de Nieuwe Charlesburgweg, komende uit de richting van Anniestraat.

Bij het oversteken van de hoek zag de autobestuurder de bromfiets niet met de aanrijding als gevolg. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

De bromfietser is aangemerkt als de veroorzaker van de aanrijding.