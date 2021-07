3 coronadoden en 122 nieuwe gevallen op woensdag 14 juli

In Suriname zijn woensdag 14 juli weer 3 personen overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde coronavirus. Hierdoor is het totaal aantal aan COVID-19 overleden personen gestegen naar 597.

Dat blijkt woensdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Woensdag zijn ook 122 personen positief getest na 451 swabs.

Vergeleken met de voorgaande dagen is er in de ziekenhuizen sprake van een lichte daling: 124 patiënten zijn opgenomen in de ziekenhuizen en 30 personen op de Intensive Care Units.

De cijfers van woensdag 14 juli 2021: