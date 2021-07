Binnenkort weer ijsjes van Fernandes Ice Cream in Nederland

Binnenkort zijn de bekende Fernandes Ice Cream ijsjes weer verkrijgbaar op de Nederlandse markt. Afgelopen week zijn namelijk meer dan 100.000 waterijsjes richting Nederland verzonden. Daarnaast zal binnenkort ook de Fernandes Cornetto verkrijgbaar zijn in Nederland.

Fernandes Ice Cream exporteert vanaf 2015 haar producten binnen de regio naar Jamaica, Barbados en Guyana. Directeur Elton Woei: “Het is ons een bijzonder genoegen om onze Srananman’s in Nederland weer van ons heerlijk ijs te kunnen voorzien.”

Het gaat om een trial in samenwerking met Surinam Air Cargo, waarbij de ijsjes te koop zullen zijn bij alle vestigingen van de pakkettendienst in de verschillende steden.

Ook zullen andere afnemers in Nederland, zoals onder andere Toko’s en groothandelszaken in staat worden gesteld om deze ijs producten te kopen bij Surinam Air Cargo.

De eerste container is afgelopen week uit Suriname vertrokken en is binnen 3 weken in Nederland. Fernandes Ice Cream N.V. is gecertificeerd volgens de Internationale Voedselveiligheidsnorm FSSC 22000.

Er zal geregeld een container naar Nederland worden verscheept, naar gelang er vraag naar het ijs is laat het Surinaamse bedrijf weten. Voor bestellingen kan gemaild worden naar sales@fernandes.nl

Team Fernandes en de container met ijsjes die onderweg is naar Nederland