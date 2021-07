HOOB over het advies AOW-Gat voormalige Rijksgenoten

Op 1 juli 2021 heeft de Commissie van wijzen een advies rapport uitgebracht over de reparatie van het AOW-gat van de voormalige Rijksgenoten.

Op 15 oktober 2020 heeft 2e Kamerlid Van Weyenberg (D66) een motie ingediend, die breed werd gesteund, in de Tweede Kamer. De minister kreeg opdracht een Commissie van wijzen in het leven te roepen om de onvolledige AOW-opbouw van de voormalig Surinaamse Rijksgenoten te onderzoeken. Of er een juridische grondslag gevonden kon worden die ruimte geeft om gericht en uitsluitend deze groep toenmalige Rijksgenoten die in Suriname woonden in de periode 1957 tot 1975 en nu langere tijd woonachtig zijn in Nederland, tegemoet te komen.

Stichting HOOB (Het overkoepelend orgaan bestrijding AOW-gat van Surinamers) heeft de noodzaak van reparatie van het AOW-gat voor voormalige Rijksgenoten op verschillende momenten ingebracht bij de Commissie van wijzen.

Concreet ”Reparatie over de periode vanaf de invoering van de AOW in 1957 tot aan de onafhankelijkheid van Suriname in 1975”. Die periode moet worden meegenomen bij de reparatie van de AOW.

De belangrijkste adviezen van de Commissie van wijzen zijn:

De mensen die vóór 25 november 1975 naar Nederland zijn gekomen krijgen met ingang van 1 juli 2021, tot 100% AOW naar de toekomst toe. Daarnaast ontvangt deze groep ook een éénmalige onverplichte tegemoetkoming belastingvrij. Het bedrag is nog niet bekend.

Teleurstellend is het advies van de Commissie van wijzen dat voormalige Rijksgenoten die ná 25 november 1975 naar Nederland zijn gekomen, niet in aanmerking komen voor een AOW-reparatie.

HOOB heeft gevraagd aan de Commissie van wijzen wat de reden is dat deze groep voormalige Rijksgenoten er buiten vallen. De Commissie geeft aan, dat ten tijde van de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 regering Den Uyl voormalige Rijksgenoten in de gelegenheid had gesteld om van het ene Koninkrijksdeel naar het andere Koninkrijksdeel te komen. Verder zegt de commissie dat voormalige Rijksgenoten die toen in Suriname zijn achtergebleven (een bewuste persoonlijke keus was) en die vallen nu buiten de boot. HOOB vindt dat het argument geen hout snijdt. Voormalige Rijksgenoten konden niet vóór 25 november 1975 naar Nederland komen vanwege moverende redenen. Hier is toch sprake van ongelijke behandeling. HOOB zal de achterban en betrokkenen informeren en overweegt een aantal stappen.

HOOB is de mening toegedaan dat nu de tijd is om het AOW-gat in één keer te repareren voor voormalige Rijksgenoten.

Uitleg over de gevolgen van het advies van de Commissie van wijzen is noodzakelijk omdat nu ook blijkt dat het verschillend wordt geïnterpreteerd.