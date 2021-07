Gewapende rovers overvallen auto-inzittenden op weg naar Kwakoegron

Vier rovers, die gewapend waren met een five shooter en drie pistolen, hebben de inzittenden van een auto op de weg naar Kwakoegron beroofd.

De criminelen maakten van de autobestuurder een rijbewijs en documenten van het bouwjaar 2000 buit. Van een van de mede-inzittenden is SRD 4000 gestolen. Er zaten ook twee Brazilianen in het voertuig waarbij van een van hen is gestolen een telefoon en 80 gram ruw goud en de ander een telefoon, USD 150 en SRD 3000.

Het voertuig van de benadeelde heeft een kogelinslag bij de voorruit en de voorkentekenplaat. Een van de projectielen is via de radiator gaan vastzitten in de smeeroliefilter. De rovers lieten hen vervolgens onder bedreiging naar een bospadje lopen waar zij de slachtoffers gekneveld hebben achtergelaten.

Volgens een van de slachtoffers was ook een andere man daar gekneveld achtergelaten die ook beroofd is geworden maar de daders konden niet met het voertuig van die man gaan. Dit vanwege het feit dat het voertuig kwam vast te zitten in een kuil. Die man is niet naar de politie gegaan om aangifte te doen.

De recherche heeft het voertuig in beslag genomen voor een sporen onderzoek. Het onderzoek duurt voort.