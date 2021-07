140 nieuwe besmettingen en 2 coronadoden

in Suriname zijn zaterdag 3 juli weer 140 nieuwe coronabesmettingen genoteerd. Dit nadat er in totaal 381 keer is getest in de afgelopen 24 uur. Ook zijn er 2 coronadoden geregistreerd, waardoor het aantal personen dat is overleden aan de gevolgen van COVID-19 is gestegen van 539 naar 541.

Dat blijkt zaterdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal personen in ziekenhuizen weer iets is afgenomen.

Aan het begin van deze week waren er meer dan 200 mensen in het ziekenhuis. Er zijn momenteel 168 personen die in ziekenhuizen behandeld worden aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Het aantal patiënten in de intensive care is echter nog steeds hoog en bedraagt momenteel 35.

De cijfers van zaterdag 3 juli 2021: