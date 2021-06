Bikers Unit-West houdt nog één verdachte mensenhandel aan

In het verlengde van het politioneel onderzoek, waarbij er recent bij een joint operatie met de politie van Nickerie en de afdeling Trafficking in Persons (TIP) aanhoudingen zijn verricht in het district Nickerie, is de verdachte S.R. (43) in beeld gebracht. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

S.R. is op dinsdag 22 juni op verdenking van Mensenhandel en Mensensmokkel door de leden van de Bikers Unit -West aangehouden. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.

Hangende het verder onderzoek is S.R. vervolgens overgedragen aan de afdeling TIP meldt de politie.