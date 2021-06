Man gearresteerd voor stelen voedingsmiddelen uit winkel

Een 59-jarige man is deze week in Paramaribo gearresteerd, omdat hij diverse voedingsmiddelen uit een winkel heeft gestolen. De politie trof tijdens een huiszoeking de gestolen voedingsmiddelen in de woning van de man aan.

De man bekende dat hij de spullen heeft gestolen. Zijn bedoeling was die voor zichzelf te gebruiken. Hij ging in de winkel en zag kans de spullen in een tas te verstoppen. Het gelukte hem de handelszaak te verlaten, zonder dat iemand hem doorhad.

Bij het nagaan van de camerabeelden ontdekte de winkelier de diefstal. Hij deed toen aangifte. De camerabeelden werden afgestaan aan de politie die toen begon om de verdachte op te sporen. De politie kwam erachter dat de 59-jarige man de diefstal had gepleegd. Zij hield hem aan.

De gestolen voedingsmiddelen ter waarde van SRD 700 werden in beslag genomen. Omdat de man bereid was SRD 700 te betalen aan de winkelier in Suriname, kreeg hij de voedingsmiddelen terug. De politie heeft hem na afstemming met het Openbaar Ministerie heengezonden.