Werknemers Greenheart dienen petitie in bij districtscommissaris

Onlangs bracht een groep werknemers van het houtbedrijf Greenheart een bezoek aan de districtscommissaris van het bestuursressort Kabalebo. Het doel van dit bezoek was de burgermoeder te informeren over hetgeen zich heeft afgespeeld in het bedrijf.

De werknemers zijn op de eerste werkdag na de landelijke total lockdown verrast geworden met een brief. In deze brief staat aangegeven dat zij zich binnen 24 uur zullen moeten verweren. In dit verweer dient aangegeven te worden de reden van hun afwezigheid de afgelopen twee weken.

Vanaf 31 mei is deze groep vanwege de total lockdown en de gevaarlijke situatie waarin het gebied verkeerde niet aan het werk verschenen.Districtscommissaris Josta Lewis zegt verbaasd te zijn over de houding van de leiding van Greenheart. Het kan bij haar niet in dat deze niet op de hoogte is van de maatregelen getroffen door de regering.

Zelfs had de districtscommissaris reeds de noodsituatie voor haar bestuursressort afgekondigd. Daaraan gekoppeld werd reeds een total lockdown voor Kabalebo vastgesteld. In tegenstelling tot de overheidskantoren in het gebied bleef het bedrijf normal draaien gedurende deze twee dagen. Dit veranderde met de instelling van de landelijke total lockdown op 31 mei.

Vanaf April zijn er 14 Covid-19 positieve gevallen genoteerd in dit bedrijf. Greenheart was dus een potentiele besmettingsbron. Echter werd ondanks deze gevaarlijke situatie niet inegrepen door de leiding van het bedrijf. De plaats werd niet ontsmet en werknemers werden verplicht naar het werk te gaan hetgeen ervoor zorgde dat anderen besmet raakten.

In de petitie vraagt de groep aan de burgermoeder hun misnoegen over het handelen van de leiding door te spelen aan de despetreffende ministers, de vice president en de president van de republiek Suriname.

De burgermoeder beloofde de werknemers deze brief door te zullen sturen en er hard aan te werken dat er zo snel als mogelijk een oplossing komt in deze kwestie.