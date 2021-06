Nieuw boek uitgebracht op Wereld Sikkelceldag: ‘Lennox en de gouden sikkel’

Vandaag, 19 juni is het Wereld Sikkelceldag en wordt het boek Lennox en de gouden sikkel gelanceerd. Het boek vraagt aandacht voor de sikkelcel problematiek en is prachtig geïllustreerd door Brian Elstak en Hedy Tjin.

Voor dit unieke boek sloegen copywriter Zindzi Zevenbergen en beeldmakers Hedy Tjin en Brian Elstak de handen ineen. Tjin en Elstak genieten beiden afzonderlijk bekendheid vanwege hun eigenzinnige tekenstijl, ze zijn regelmatig terug te vinden in landelijke kranten (o.a. de Volkskrant) en tijdschriften. Waar Tjin met viltstift in kleurrijke volvlakken werkt, gebruikt Elstak (winnaar Zilveren Penseel 2018) in zijn schetsmatige scherpe illustraties waterverfkleuren. Nu beide tekenstijlen elkaar raken ontstaat iets geheel nieuws. Voor Zevenbergen is dit haar debuut als schrijfster.

Lennox is een jongen van elf. Hij weet dat zijn vader zo nu en dan naar het Onzichtbare Ziekenhuis moet, maar waarom? Als hij op een dag het gelukshangertje, in de vorm van een gouden sikkel, vindt dat zijn vader altijd om zijn nek heeft en nooit af doet, besluit hij samen met zijn vriendinnetje Aya zijn vader te verrassen in het ziekenhuis waar hij die dag een afspraak heeft. Maar als hij daar eenmaal aankomt, blijkt hij de hanger onderweg verloren te zijn…

In samenwerking met IXL, een organisatie die streeft naar meer bekendheid van sikkelcelziekte.