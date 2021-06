Sylvana Simons wint Neuro Inclusieve Politicus Award

Tweede Kamerlid Sylvana Simons heeft de Neuro Inclusieve Politicus Award gewonnen en neemt de titel over van Lisa Westerveld.

Tijdens de uitreiking van de twee-jaarlijkse award in Den Haag, die samen valt met Neurodiversity Pride Day, gaf ze een dankwoord en een duidelijk boodschap aan neurodivergente Nederlanders. Op deze Pride dag komen vieren mensen met een bijzonder brein de meerwaarde van neurologische verschillen tussen mensen onderling, ook wel bekend als neurodiversiteit. Omarm je andersheid & vier je eigen feestje, is het motto van de dag, die nu al in 6 landen wordt gevierd.

Er waren meerdere inhoudelijke redenen om Sylvana Simons de award toe te kennen, volgens het jury-rapport. Zo zetten zij als partijleider van de eerste politieke partij in Nederland ooit, neurodiversiteit-policies in hun verkiezingsprogramma. Er stonden kandidaten op de lijst, die openlijk en trots uit mochten komen voor hun neurologische variatie. Dat ook diversiteit in al haar vormen, aansluitend bij de partij-ideologie van BIJ1, niet gezien als een gebrek of imperfectie, maar als erkende meerwaarde, speelde mee. Evenals het hoopvolle speerpunt waardoor de politicus genomineerd werd: Dit was het verbieden van de schadelijke maar uiterst lucratieve ‘ABA therapie’, beter bekend als ‘traumatiserende hondentraining voor kansloze autisme-conversie’, werd dankbaar bejubeld door neurodivergente Nederlanders, door de juryleden, maar werd ook internationaal opgepikt als positief voorbeeld.

Nu de maatschappij steeds luider spreekt over het verbieden van homo-genezing, en er een breed front wordt gevormd van D66, Groenlinks, VVD en PvdA, hopen autisten dat zij de volgende groep mogen zijn die worden bevrijd van deze ouderwetse misstanden. Jurylid Rosalie geeft ook aan dat ‘’De tijd van schaamte en stigmatisering is voorbij, het is tijd voor Pride. Op naar een inclusieve wereld waar neurodivergenten zichzelf durven, mogen en kunnen zijn.’”

Bij het ontvangen van de award sprak de winnaar uit dat; “Als we echt recht doen, aan niet alleen de aanwezigheid van neurodivergente mensen, maar ook aan wat zij te bieden hebben aan de maatschappij, dan weet ik zeker dat die samenleving daar enorm van opknapt. Ik vind het een enorme eer, om de komende tijd, maar tot lang daarna, deze groep Nederlander te vertegenwoordigen, en ik kan beloven dat ik er alles aan te zullen doen om rechtvaardigheid gelijkwaardigheid, solidariteit maar vooral begrip te kweken voor deze groep mooie mensen. Het is een absolute eer om deze prijs in ontvangst te nemen, ik merk dat ik er emotioneel van wordt, en ik denk… dat ik dat gewoon maar mag toelaten.