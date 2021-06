Vrouw op straat beroofd van 10 SRD

Een rover heeft dinsdag aan de Verlengde Gemenelandsweg in Suriname, niet geschroomd om de laatste 10 SRD die een vrouw (51) nog bij zich had, te roven. Hij maakte het geld, een mobiele telefoon en een identiteitskaart die in haar tas waren buit.

De vrouw liep niets vermoedend over straat. De crimineel liep haar tegemoet en maakte haar tas met het geld en de overige spullen afhandig. Hij rende vervolgens naar een terrein, waar een gebouw in aanbouw staat. Vandaar zou hij verder zijn gevlucht. De vrouw liep geen letsel op.

Toen de Surinaamse politie naar de plaats ging voor een onderzoek, beschreef het slachtoffer de dader als een forsgebouwde man die een witte trui en blauwe korte broek aanhad.

De politie heeft de aangifte van de vrouw opgenomen. De roofverdachte wordt nog opgespoord.