Dief steelt wijn uit Cabana’s te Waka Pasi

Leden van de Recherche van Paramaribo hebben op donderdag 10 juni de 36-jarige Milton D. tijdens surveillance werkzaamheden aan de Wilhelminastraat aangehouden. De verdachte Milton die een bekende van de politie is en zich meermalen schuldig heeft gemaakt aan verschillende inbraken, was op dat moment bezig vanuit een taxi goederen uit te laden meldt het Korps Politie Suriname.

Het vermoeden rees bij de rechercheurs op dat zijn handeling geen zuivere koffie was. Op de verdachte werd aangetroffen en in beslag genomen een doos inhoudende verschillende wijnsoorten. Na gerechercheerd te hebben, bleek Milton in één van de Cabana’s te Waka Pasi te hebben ingebroken.

Milton ontkent het strafbaar feit te hebben gepleegd en verklaarde aan de wetsdienaren dat hij de wijnsoorten bij een Cubaan had gekocht. Hij plaatste de doos bij Waka Pasi, waarna hij met een taxi de doos met wijnsoorten ophaalde.

De eigenaar van de Cabana deed van de inbraak aangifte op het politiebureau Centrum. De aangever verklaarde dat er nog enkele goederen zijn weg genomen. Deze goederen zijn echter nog niet achterhaald. Hangende het onderzoek zijn de in beslag genomen wijnsoorten nog niet afgestaan aan de rechtmatige eigenaar.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Milton door de politie in verzekering gesteld meldt KPS.