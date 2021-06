VIDEO: Sylvana Simons woedend na felle discussie met minister in Tweede Kamer

Sylvana Simons heeft gisteren, na een verhitte discussie met minister Ferd Grapperhaus (justitie), de plenaire zaal boos verlaten. De partijleider van BIJ1 had een motie ingediend om onderzoek te doen naar machtsmisbruik, door medewerkers van het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Tijdens het debat blijkt dat minister Grapperhaus hier geen gehoor aan geeft. Dit tot groot ongenoegen van de partijleider van BIJ1. “Ik ben ontzettend benieuwd wat er in vredesnaam voor nodig is voordat iemand hier een keer het lef heeft om te zeggen: ‘Ja, daar gaan we eens onderzoek naar doen’, want in het eerste artikel van onze Grondwet staat dat wij discriminatie en racisme niet accepteren‘”, aldus de in Suriname geboren Simons.

Ze schreeuwde daarna nog wat buiten de microfoon om en verliet de zaal woedend.

De beelden zijn hieronder te zien: