Vrouw aan handen en voeten gebonden bij overval in woning

Drie rovers hebben een vrouw vanochtend rond 03.30 uur in haar woning in Paramaribo aan haar handen en voeten vastgebonden om te kunnen beroven. Zij propten een lapje in haar mond en haalden het huis overhoop. Zij maakten een telefoon, geld en sieraden buit.

De vrouw in Suriname moest doodsangsten doorstaan want zij was bang dat de mannen haar iets zouden aandoen. Zij sliep toen de rovers het pand binnendrongen. Zij bedreigden haar en bonden haar meteen vast. Er werd een lapje in haar mond gepropt zodat zij niet kon gillen.

De criminelen forceerden een raam om het pand binnen te dringen maar verlieten via de deur de plaats. Toen het slachtoffer niets meer hoorde van de rovers, kroop zij naar de voordeur. Zij wist het lapje uit haar mond te krijgen waarna zij om hulp riep. Buren hebben haar hulp geboden. De vrouw klaagde van pijn en werd gebracht voor medische behandeling.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. De rovers zijn voortvluchtig.