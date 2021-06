In Suriname is deze auto van een oud-militair vrijdag in brand gevlogen en compleet verwoest door het vuur. Dit zou in de avond gebeurd zijn op de weg naar Matta.

De man reed in het voertuig toen het opeens vlam vatte. De oorzaak hiervan is onbekend. De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld, maar hoefde niet op te treden.

Het voertuig ging geheel in vlammen op waarbij ook enkele persoonlijk eigendommen van de bestuurder zijn verwoest. De politie van Paranam heeft de zaak in onderzoek.