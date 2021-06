21-jarige inbreker aangehouden; kompaan en heler voortvluchtig

De 21-jarige verdachte Romeo D. is door de politie van het bureau Latour op dinsdag 25 mei ter zake diefstal middels braak op zijn woonadres te Ephraimzegen opgespoord en aangehouden. Romeo wordt ervan verdacht samen met zijn voortvluchtige kompaan L. in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 mei een inbraak te hebben gepleegd in een woning aan de Badoellaweg, meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De benadeelde deed op zondag 23 mei aangifte van deze inbraak. Naar zeggen van de aangeefster verliet zij op 22 mei haar woning. Toen zij op 23 mei thuis aankwam, bleek haar huis overhoop te zijn gehaald. De verdachten gingen er vandoor met een horloge, sieraden, T-shirts, een naaimachine, een gascilinder, telefoontoestellen, slippers en een fles kwik.

Toen een dochter van de benadeelde op maandag 24 mei naar de winkel ging, zag zij Romeo met enkele van de gestolen sieraden van haar moeder. Daarbij hield zij de verdachte voor dat de sieraden van haar moeder zijn. Bij die gelegenheid koos de verdachte het hazenpad.

De aangeefster deed toen op dinsdag 25 mei het adres van Romeo aan die op dat moment met een gestolen oorbel en de horloge van de vrouw rondliep. De benadeelde gaf hem gelijk aan dat de oorbel en de polshorloge van haar zijn en bij een inbraak in haar woning zijn weg genomen.

De verdachte bekende het strafbaar feit te hebben gepleegd met een andere jongeman. De politie die inmiddels in kennis was gesteld, hield bij aankomst Romeo aan. Op hem werden een deel van de buitgemaakte goederen teruggevonden. Hij verklaarde de naaimachine te hebben verkocht. Deze werd op het adres van de heler achterhaald en in beslag genomen.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Romeo hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld. Aan de opsporing en aanhouding van zijn kompaan L. en de heler wordt gewerkt meldt de politie.