Maureen Nibte: “Het zijn geen kleine jongens die zijn ontvlucht”

“Het zijn geen kleine jongens die zijn ontvlucht”, zegt advocaat Maureen Nibte die vijf van de ontvluchte arrestanten namelijk Fabio Dogodoe, Brian Palmburg, Survan Read, Delton Sariga en Ronald Soke rechtsbijstand verleent.

De advocaat in Suriname weet dat de mannen verdacht worden van onder meer moord, doodslag en berovingen waardoor zij geen verzoeken tot de voorlopige invrijheidstelling voor hen had ingediend. Voor Survan Read had zij wel een verzoek ingediend omdat hij vastzit voor valsmunterij.

Fabio Dogodoe riskeert 27 jaar celstraf voor de roofmoord op ex-politieman Manodjkoemar Mohan op 22 januari 2020 aan de Welgedacht A-weg en een auto-inbraak op 20 januari 2020 in Paramaribo.

Braien Palmburg is een van de verdachten van de moord op Rinaldo Leons in 2019. Delton Sariga zat in voorarrest voor de beroving in een juwelierszaak aan de SM Jamaludinstraat op 4 oktober vorig jaar.

Vandaag is bij de telling gebleken dat de arrestanten er niet zijn. De politie gaat niet in het cellenhuis waardoor het niet bekend is wanneer het is gebeurd.

Hieronder een lijst met de namen van alle ontvluchte arrestanten.