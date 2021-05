Brunswijk: ‘Wij gaan de goede richting op, nog wat geduld opbrengen’

President Chandrikapersad Santokhi en vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk hebben zojuist tijdens de persconferentie gezegd dat de regering er alles aan doet om Suriname uit de crisis te halen. Volgens de vp wordt nu samen meegemaakt, wat het vorig beleid heeft nagelaten. Naar zijn zeggen wordt alles nu blootgelegd.

Brunswijk zegt dat de regering niet zal staan toekijken, maar dat zij samen aanpakken met het volk. “We gaan de goede richting op, maar misschien in uw ogen niet snel genoeg. We vragen u om nog wat geduld op te brengen. Kapot maken gaat snel, maar opbouwen is een moeizaam proces” aldus de vp.

Naar zeggen van de vp weet de regering dat er dat er een aantal punten zijn die om verbetering vragen. “Gelooft u mij, uw kritiek gaat niet aan ons voorbij. Wij zijn constant bezig ons beleid te evalueren en daar waar nodig bij te stellen.”

De persconferentie is hier te zien: