Hoogbejaarde vrouw (89) valt dood neer voor Surichange Bank

Een 89-jarige vrouw is woensdag voor de Surichange Bank aan de Dr Sophie Redmondstraat in Suriname dood neergevallen. Het vermoeden bestaat dat zij aan een acute hartinfarct is overleden.

In eerste instantie was de ambulance ingeschakeld. Een verpleegkundige, die in de buurt was, ging de pols van de vrouw na en merkte dat zij niet meer leefde. Daarom werd de ambulance geannuleerd.

De politie kreeg de melding dat de bejaarde bewusteloos lag. Zij ging naar de plaats en stelde een onderzoek.

Een arts werd ingeschakeld die de dood heeft vastgesteld. De politie heeft het lijk afgestaan aan de nabestaanden nadat zij had afgestemd met het Openbaar Ministerie.