Districtscommissaris: ‘Massaal op straat gaan politie onverstandig’

De districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost, R. Bhola, heeft in een open brief aan de Surinaamse Politiebond laten weten dat hij het op dit moment onverstandig vindt dat agenten donderdag massaal de straat opgaan, zoals eerder door de bond aangekondigd. In een brief gericht aan SPB voorzitter Raoul Hellings zegt hij het volgende:

Geachte heer,

Via de media kreeg ik het bericht dat de SPB haar leden heeft opgeroepen voor een spoed ALV morgenochtend. Hierna zullen volgens de oproep de leden naar het politiebureau Centrum vertrekken, waarna de weg vervolgd wordt naar het gebouw van de DNA.

Laat mij voorop stellen dat het recht om te demonstreren verankerd is in de Grondwet van ons Republiek. Echter staan wij als land voor grote uitdagingen op dit moment. De covid-19 situatie is ernstig. Het is nu Code Rood. Dus onverstandig om dit momentum te gebruiken. Het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van elke burger van ons land staat op dit moment centraal. Wij moeten onze verantwoordelijkheid kennen en als verstandige mensen ook nemen. U kent de wet immers als geen ander.

Als Districts-Commissaris doe ik een dringend beroep op u allen om af te zien van uw intocht naar het DNA-gebouw. U wordt gevraagd om de pad van dialoog te kiezen met de betreffende autoriteiten cq. Minister van Justitie en Politie. De bestaande gerieven kunnen op die manier verder besproken worden. De samenleving kijkt op naar het politie-apparaat. Een dergelijke actie zal een verkeerde signaal zijn in deze uitdagende tijden.

Ik vraag u nogmaals om af te zien van de tocht naar het parlementsgebouw en alles te doen om de issues via dialoog op te lossen.

Met vriendelijke groeten,

R. Bhola BSc

Districtscommissaris Paramaribo Noord-Oost