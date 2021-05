Persconferentie algehele oppositie donderdagmiddag om 12.00u

Vanmiddag, donderdag 20 mei, houdt de algehele oppositie een persconferentie in Suriname. Deze zal om 12.00u plaatsvinden en live te zien zijn op TV en via social media. Dat hebben de oppositie partijen NDP en BEP bekend gemaakt.

Sprekers tijdens deze persconferentie zijn NDP’ers Rabin Parmessar, Ashwin Adhin en Jennifer Vreedzaam. Namens de BEP zal Ronny Asabina het woord voeren.

De persconferentie is live op de Surinaamse TV te zien via Garuda (kanaal 23.3), NVO (kanaal 26.3) en SBS (kanaal 32.1). Via social media is dit te volgen via YouTube en Facebook live.