Sekswerkster beroofd klant in kamer na intiem moment

Een man in Suriname is maandagavond door een sekswerkster in een kamer op een adres in Paramaribo beroofd. De vrouw wist SRD 200 buit te maken.

De klant benaderde de vrouw om seks te hebben waarmee zij akkoord ging. Nadat zij klaar waren, heeft de vrouw hem beroofd van zijn geld en sloeg vervolgens op de vlucht.

De man stelde een achtervolging in. Iemand zou twee schoten hebben gelost waarbij gedacht werd dat het de klant was. De politie hield de man aan, maar hij had geen wapen bij zich.

De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.