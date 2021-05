Politie: ‘Sopo’ exploiteerde illegaal wisselkantoor

De Surinaamse politie heeft de bekende wisselaar Siegfried T. alias ‘Sopo’ vorige week aangehouden, omdat hij een illegaal wisselkantoor exploiteerde. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Leden van de afdeling Fraude pleegden op woensdag 12 mei een inval bij een wisselkantoor op het oud Veerplein te Meerzorg. Aldaar werd ‘Sopo’ na bekomen en uitgewerkte informatie aangehouden. Op Siegfried werd er een enorm geldbedrag in SRD aangetroffen en in beslag genomen.

Vier andere personen die op het punt stonden om geld te wisselen bij Siegfried werden eveneens in de kraag gevat. Na te zijn verhoord zijn de vier mensen heengezonden, terwijl Siegfried T. na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering is gesteld meldt de politie.