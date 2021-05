Minister Ramadhin neemt EK-boekje van QN in ontvangst

Het Europees Kampioenschap staat voor de deur. In dit kader heeft de CEO van QN Sport + Television NV, Quaraisy Nagessersing, gemeend het EK-boekje te overhandigen aan de minister van Volksgezondheid, drs. Amar Ramadhin. In dit boekje is de bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid te vinden middels het voorwoord welke door de minister zelf geschreven is. Verder komen ook de MoHanA-maatregelen voor in deze uitgave.

Vanaf het jaar 2000 geeft Nagessersing EK- en WK-sportboekjes uit. Dit jaar heeft het EK-boekje wat aanpassingen ondergaan vanwege de covid-pandemie in de wereld, die het heel sportgebeuren aan banden heeft gelegd. Volgens Nagessersing gaan sport en gezondheid hand in hand en heeft de UEFA gemeend de toernooien voort te laten gaan onder heel strenge maatregelen. Alle landen die zich hebben gecommitteerd aan dit Europees Kampioenschap kunnen een beperkt aantal toeschouwers toe laten die gevaccineerd en covid-19-negatief getest dienen te zijn.

EK 2021 start op 11 juni en vindt in 11 landen plaats. Van het EK-boekje is een oplage van 7000 uit gegeven. Dit is volgens Nagessersing onder meer mogelijk gemaakt door financi̊ële ondersteuning vanuit het bedrijfsleven. In het EK-boekje wordt er behalve het EK-toernooi ook gesproken over Copa America van dit jaar.

Minister Ramadhin zegt heel enthousiast te zijn over de uitgave van dit EK-boekje.