Twee mannen met sukru aangehouden tijdens weekend lockdown

De 34-jarige autobestuurder Astrando M. en zijn meerijder Gilberto K. (39) werden afgelopen weekend in een grijs gelakt voertuig aan de Bolletriestraat staande gehouden. Gelet op het vreemd gedrag van het tweetal, werd er in opdracht van de hulpofficier een onderzoek door de politie in het voertuig ingesteld.

Daarbij werden er twee zip Lock zakjes met witte substanties aangetroffen, die naderhand Sukru bleek te zijn. Het verderfelijk spul met een totaal gewicht van 3,31 gram is in beslag genomen meldt het Korps Politie Suriname.

De Surinaamse politie meldt verder dat zij, bijgestaan door het National Leger(NL) en leden van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) in de nacht van zaterdag 15 tot in de vroege ochtend van maandag 17 mei in totaal 65 lockdown-overtreders waaronder 15 vrouwen heeft overgebracht naar de grote hal op het terrein van de Politieacademie.

Er zijn in totaal 11 voertuigen weggesleept van lockdown-overtreders en autobestuurders die op het moment van hun staande houding het geldig Surinaams rijbewijs niet konden tonen. De overgebrachte overtreders hadden geen valide reden waarom zij zich over straat bevonden. Zij kregen een bestuurlijke boete op de Politie Academie opgelegd.

Daarnaast zijn er in 5 voertuigen van personen weggesleept, die op het moment van hun staande houding het geldig Surinaams rijbewijs niet konden tonen meldt de politie.