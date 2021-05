Tablets voor KPS om lockdown-surveillance efficiënter uit te voeren

De Surinaamse politie heeft afgelopen vrijdag 30 tablets in ontvangst genomen uit handen van de first lady van de Republiek Suriname, mevrouw Melissa Santokhi – Seenacherry. De tablets zullen worden ingezet bij de controle op de Lock down overtreders.

Naast de tablets zijn ook een partij mondkapjes en een aantal flessen handsantizer gedoneerd aan het Korps Politie Suriname (KPS). De overhandiging van deze schenking vond plaats op het kabinet van de president.

Het politiekorps zegt deze donatie bijzonder op prijs te stellen, aangezien het PPE-materiaal niet weg te denken is voor haar medewerkers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden gedurende deze Covid-19 pandemie.