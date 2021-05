3 voertuigen betrokken bij zware aanrijding met meerdere gewonden

Bij een zwaar verkeersongeval tussen 3 voertuigen aan de Indira Gandhiweg in Suriname zijn maandagavond meerdere gewonden gevallen. Het ongeval gebeurde rond 20.30u ter hoogte van de Romanaweg.

Volgens de eerste berichten kwam de veroorzaker vanuit Latour en reed eerst tegen een truck aan. Daarna botste het voertuig frontaal tegen een personenwagen.

Drie personen in de auto van de benadeelde werden per ambulance naar de SEH afgevoerd. De veroorzaker is door de Surinaamse politie meegenomen naar het bureau.