Jeangu’s moeder uit Suriname mogelijk niet bij Songfestival

Volgende week komt Jeangu Macrooy (27) voor Nederland uit op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Zijn moeder, die in Suriname woont, zou er graag bij willen zijn maar de kans is groot dat dit niet zal gebeuren. Dat vertelt ze aan het Algemeen Dagblad.

Ze heeft al een ticket en een visum maar wacht nog op een geluid vanuit Den Haag. “De Nederlandse autoriteiten moeten deze week speciaal voor mij een uitzondering maken en ik weet nog absoluut niet of die toestemming er gaat komen” aldus moeder Jeannette vanuit Paramaribo.

Jeangu’s vader kan sowieso niet komen omdat hij niet over het benodigde visum beschikt om naar Nederland te reizen en die visa worden op dit moment ook niet uitgegeven zegt Jeannette tegen de krant. Ze zegt verder dat ze positief is en hoop blijft houden.