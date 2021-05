Lijk van man in verre staat van ontbinding geborgen uit Marowijnerivier

Het ontzielde lichaam van een man is vandaag in verre staat van ontbinding opgevist uit de Marowijnerivier dichtbij het dorp Erowarte. De politie ging naar de plaats voor een onderzoek.

Het vermoeden bestaat dat de boot waarin de man zat, vorige week is gezonken. De man raakte toen te water ter hoogte van Apatu, maar het is onbekend wat de oorzaak is van het bootincident.

Vermoedelijk zat het slachtoffer samen met de bootsman in de boot. De bootsman kon zich waarschijnlijk in veiligheid brengen. De familie van de man heeft zowel in Suriname als Frans-Guyana aangifte van vermissing gedaan.

Vernomen wordt dat in eerste instantie het lijk was gesignaleerd aan de Franse zijde op de Marowijnerivier, maar toen de Franse politie naar die plek ging, kon zij het niet meer vinden.

Vandaag is het ontzielde lichaam gesignaleerd aan de Surinaamse zijde. Vernomen wordt dat het lijk door de Surinaamse justitie in beslag zal worden genomen voor een gerechtelijke lijkschouwing.