‘Binnenkort 1x24uur elektriciteit voor Mora Kondre in Marowijne’

“Net als gebieden in Nickerie, zal ook Mora Kondre in het district Marowijne straks over 1x24uur elektriciteit beschikken. Iets waarop elke burger van ons land recht heeft. Afgelopen weekend is er daartoe een aanzet gegeven.” Dat zegt Riad Nurmohamed, minister van Openbare Werken in Suriname vandaag.

Volgens hem is dit project jaren genegeerd en zal de regering Santokhi-Brunswijk niet wachten op verkiezingen. “Het werk zal gedaan worden. Stad en district zullen een gelijke behandeling krijgen” aldus de Surinaamse minister.

Nurmohamed zegt verder dat landelijk, in elk district, de meest belangrijke projecten geïnitieerd en vooral uitgevoerd worden. Wanneer het beter zal gaan zullen alle andere projecten ook uitgevoerd worden, aldus de bewindsman.