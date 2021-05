VIDEO: Vrijwilligers maken Waterkant en omgeving schoon

Afgelopen zaterdag is een groep vrijwilligers in Suriname aan de slag gegaan om de Waterkant en omgeving schoon te maken. De actie is een initiatief van Gloria Bottse van omroep ‘Tra Fas De‘. Eerder werd ook het Surinaamse Statenmonument van troep ontdaan.

“Hartelijk dank aan deze Surinamers die wel het belang inzien van een schoon Suriname. Zoals wij in ons kindertijd altijd zongen op school: ‘Schoon Suriname o land van mij dromen’. Dan moeten wij ons land ook schoon houden. Taktakkie neh tja moesje gwa Parijs.. Vrijvertaald: Suriname heeft doeners nodig en geen praters” aldus Bottse.

Ze is tevreden met de hulp van de vrijwilligers. “Zelfs een scholiere van 17 jaar kwam ons spontaan helpen uit burgerplicht” zegt de initiatiefnemer. Er zullen meer schoonmaakacties volgen. Hiervoor is hulp nodig in de vorm van grijpers, harken, vuilniszakken, handschoenen en meer schoonmaak materiaal maar vooral helpers.

Neem contact op met omroep ‘Tra Fas De‘ als je een bijdrage wil of kan leveren. Bekijk een filmpje hier: