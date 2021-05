Donderdag 13 mei nationale vrije dag in Suriname vanwege einde ramadan

In Suriname is donderdag 13 mei aanstaande een nationale vrije dag. Op die dag vieren moslims ‘Ied-Ul Fitr’, het einde van de vastenmaand ramadan. De dag is gelijkgesteld aan een zondag, meldt het Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag.

Het islamitische feest volgt na een periode van vasten. Op de ochtend van ‘Ied-Ul Fitr’ bezoeken mannen en vrouwen de moskee voor het gezamenlijke speciale gebed voor deze feestdag. De gelovigen dienen eerst de verplichte zakat (aalmoes) te hebben voldaan.

De rest van de dag gaat men zo mogelijk bij familie op bezoek. Dat zal dit jaar weer anders zijn vanwege de huidige gezondheidsmaatregelen.