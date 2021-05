Vier tieners aangehouden voor stelen bromfietsen

Vier tieners tussen 15 en 17 jaar zijn dinsdag in Suriname aangehouden voor diefstal van twee bromfietsen in Paramaribo. Zij zouden bij het plegen van de daad een taakverdeling hebben gehad.

De taken waren verdeeld vanaf het stelen, het demonteren tot het opnieuw spuiten van de bromfietsen. Zij namen de bromfietsen weg bij een pand in Paramaribo op 1 mei. De benadeelde had aangifte van de diefstal gedaan. Aan de hand van informatie die is uitgewerkt door de politie konden alle vier dinsdag worden opgepakt.

Een van de tieners heeft zijn betrokkenheid en die van zijn kompanen aangegeven. Zijn drie kompanen verklaren echter niets af te weten van de diefstal.

De twee gestolen bromfietsen zijn teruggevonden. Een van ze was reeds gedemonteerd en voorzien van een andere kleur. De Surinaamse politie heeft de zaak van deze verdachten overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken.