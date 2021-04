Twee politieagenten station Flora positief getest op COVID-19

Twee politieagenten van station Flora zijn positief getest op het coronavirus. Een agente is zaterdag positief getest en een mannelijke collega van haar is zondag positief bevonden.

Ook is intussen naar voren gekomen dat een politieman met spoed van huis moest worden opgehaald om naar het ziekenhuis te worden gebracht. Van hem is het resultaat nog niet bekend.

Enkele politiemannen zijn bevreesd met deze ontwikkeling op het politiebureau. Zij zijn in contact met elkaar gekomen en weten niet wie allemaal besmet is. Zij wachten nog op maatregelen van de leiding van het Korps Politie Suriname wie in quarantaine zal worden geplaatst.

Ook wachten de wetsdienaren nog erop om te weten wanneer het station en de dienstvoertuigen worden ontsmet.