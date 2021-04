Mensen in Albina bang voor gestoorde jongeman met nepwapens

Bij de aanhouding van een 22-jarige jongen in Albina, die vermoedelijk geestesgestoord is, zijn drie nepwapens aangetroffen en in beslag genomen. De jongeman werd zaterdag tijdens de lockdown aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld voor vernieling.

Hij zou zaterdagmiddag de camera van een winkel hebben vernield. Het is niet bekend waarom hij tot zo een daad overging.

De winkelier in Suriname merkte op dat de jongeman bezig was de camera aan de buitenzijde van zijn winkel te vernielen en schakelde de politie in.

De wetsdienaren gingen ter plaatse en hielden de jongeman aan. De winkelier heeft aangifte van de vernieling gedaan. Bij de aanhouding van de verdachte werden de nepwapens, de scharen en andere spullen gevonden.

De jongeman loopt met de nepwapens in Albina rond waardoor mensen bang zijn voor hem, omdat zij denken dat het om echte wapens gaat. Hij vindt het echter leuk om met de nepwapens rond te lopen.