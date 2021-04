CBB past dienstverlening en openingstijden weer aan

De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken in Suriname (CBB) maakt hierbij bekend dat in verband met de verscherpte COVID-maatregelen aangekondigd door de regering en de vele besmette gevallen in het land, het CBB genoodzaakt is wederom haar dienstverlening aan te passen.

Het CBB en al haar Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s) zijn in de periode van maandag 26 april tot maandag 10 mei 2021 gesloten voor het publiek met uitzondering van de volgende diensten:

De aangifte van geboorte; de aangifte van overlijden; alle eerder gemaakte afspraken; zeer urgente spoedgevallen; en het afhalen van eerder aangevraagde ID-kaarten.

Voor andere bijzondere gevallen wordt in deze periode het publiek in de gelegenheid gesteld het CBB telefonisch te contacten. U kunt bellen met:

– de Centrale op het telefoonnummer 499239

– de afdeling Communicatie op het telefoonnummer 494411

– en het Secretariaat op het telefoonnummer 490340.

Ook zijn de dienstverleningstijden in deze periode aangepast en wel van maandag tot en met vrijdag van 07.00u tot 13.00u.

Aan de Surinaamse samenleving wordt gevraagd hiermee rekening te houden en voorzichtigheid te betrachten, zodat we spoedig weer kunnen overgaan tot normalisatie van de dienstverlening.