Pakketten met noodhulp voor overstroomde gebieden binnenland Suriname

De regering van Suriname blijft de situatie in het binnenland monitoren. Verschillende gebieden zijn vanwege zware regens overstroomd. Vooral het Matawaigebied en Paamaka zijn zwaar getroffen. Op donderdag 15 april 2021 heeft de regering via het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) 250 pakketten aan de granman van het Paamakagebied overhandigd. Vervolgens worden op vrijdag 16 april via de districtscommissaris van hetzelfde gebied 50 pakketten aan noodhulp gedistribueerd.

Deze actie is in navolging van de eerdere inbreng van de regering aan hulpgoederen, waaronder voedselpakketten en dekens nadat president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk zich op dinsdag 13 april 2021 naar het getroffen gebied hadden begeven. Eerder had de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport zich georiënteerd in het Matawaigebied. Het presidentiele duo had tijdens het bezoek aan dit gebied gesprekken gevoerd met het traditioneel gezag, waaronder granman Lesley Valentijn.

Uiteindelijk werd een totaal van 300 pakketten en 2500 liters water uitgedeeld. De regering houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Er is dagelijks goed contact betreffende de waterstanden. Verder monitoren de autoriteiten constant de eventuele verplaatsingen van mensen. Dit geschiedt via districtsbesturen en het traditioneel gezag.