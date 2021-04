Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Suriname en Frans-Guyana

De Franse generaal-majoor Xavier Buisson is donderdag op ceremoniële wijze ontvangen door de Surinaamse defensie minister Krishnakoemarie Mathoera en haar team op het ministerie van Defensie (foto). Het bezoek van de hoogste militaire leider van de Franse strijdkrachten in Frans-Guyana kan volgens Mathoera als een hoogtepunt aangemerkt worden in de samenwerking tussen de twee landen, maar vooral ook de jarenlange coöperatie op het gebied van defensie.

Het doel van dit bezoek was ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst en overleg over uitdagingen en mogelijkheden voor verdere versterking van de bestaande samenwerking tussen beide landen. Diverse veiligheidsvraagstukken zijn aan de orde gekomen. De bewindsvrouw benadrukte dat de samenwerking van bijzonder belang is voor Suriname, omdat we niet alleen een grens delen, maar ook cultuur, een samenleving, flora en fauna.

Suriname onderschrijft bij deze samenwerking de waarden van democratie, goedbestuur, mensenrechten en rechtshandhaving. Suriname en Frans-Guyana hebben nagenoeg dezelfde uitdagingen, de illegale personen- en goederenverkeer, milieuvervuiling en vernietiging van flora en fauna veroorzaakt door activiteiten van skalians, transnationale georganiseerde misdaad en bescherming van natuurlijke hulpbronnen.

De Franse militaire delegatie onder leiding van Buisson en brigadier-generaal Thomas Lorne uit Parijs heeft ook haar opwachting gemaakt bij president Chandrikapersad Santokhi. Tijdens het bezoek aan het staatshoofd waren ook aanwezig: Krishnakoemarie Mathoera van Defensie, bevelhebber Robert Kartodikromo en regeringsadviseur Humphrey Tjin Liep Shie:

Immense taak

Hoewel de uitdagingen heel groot zijn, zijn de landen vastbesloten en hebben zij grote wil om ordening, veiligheid en bescherming te brengen voor de beide gemeenschappen. De pandemie heeft de uitdagingen alleen groter gemaakt. En voor Suriname is daar nog bovenop de economische crisis, waardoor grote investeringen niet mogelijk zijn in het leger. En toch benadrukte minister Mathoera dat gelet op onze enorme watergrenzen en onze uitgestrekte binnenland, versterking van onze marine, luchtmacht en landmacht noodzakelijk is. Daar komt de samenwerking goed van pas. We kunnen informatie uitwisselen, de immigratie verbeteren, gezamenlijke militaire patrouilles uitvoeren, gezamenlijk trainen. Voorts is ook gesproken over logistieke ondersteuning.

Samenwerking op operationeel niveau

Het grensgebied is ongeveer 650 kilometers groot en bestaat uit zowel land (bos) en water. Voor dit jaar is voor de uitvoering van 26 projecten overeenstemming bereikt. Zo zullen 2 piloten van de Surinaamse Luchtmacht in de gelegenheid worden gesteld om deel te nemen aan trainingen over hoe zij bepaalde operaties moeten uitvoeren bij illegale goudwinningsactiviteiten. Minister Mathoera is ook voorstander van de ‘Riverine Combat Course’ training voor de totale marine. Enkele weken terug volgde een peloton van Surinaamse militairen al een training op de rivier, van hun Franse collega’s.

Ondertekening IX RREM

De militaire coöperatie tussen de twee landen dateert terug naar 1992 en was gebaseerd op professionaliteit, vertrouwen, vriendschap, wederzijds respect en wederzijds voordeel. Deze coöperatie is in de loop der jaren verder gaan versterken. Tijdens het beleefdheidsbezoek waren ook andere hoge Franse militaire delegatieleden en de Franse ambassadeur Antoine Joly aanwezig.

Vooraf aan de ontmoeting met minister Mathoera is er ook een beleefdheidsbezoek gebracht aan de bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Robert Kartodikromo, en krijgsmachtdeel commandanten. Daar vond de ondertekening plaats van de negende Reunion Regionale des Echanges Militaires (RREM). Dat is een document over de voortzetting van de bestaande militaire coöperatie tussen de twee legers voor het jaar 2021. De delegatie werd hierna ook door president Chandrikapersad Santokhi ontvangen op het presidentieel paleis en als laatste zorgde minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken voor een rondleiding bij de Kustwacht.

De delegatie is ondertussen doorgereisd naar buurland Guyana.