Bejaarde vrouw (71) ontvoerd tijdens lockdown

Een 71-jarige vrouw is in de nacht van woensdag op donderdag, tijdens de lockdown, ontvoerd in Paramaribo. Een 28-jarige man nam haar tegen haar wil mee toen de vrouw voor een winkel was.

De vrouw heeft haar woning, maar blijft soms op straat. De verdachte ging bij de bejaarde vrouw en sprak met haar. Op een gegeven moment sleurde hij haar mee en reed met haar weg in het voertuig. Na een half uur liet hij haar uitstappen. De vrouw is daarna weggelopen. De politie heeft de 28-jarige man achterhaald en aangehouden. Hij is intussen na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Dit misdrijf kwam in beeld toen de winkelier in Suriname zijn camerabeelden naging. Hij ontdekte dat een vrouw voor zijn handelszaak werd gesleurd en in een auto geduwd. Het is nog niet bekend wat de verdachte met de vrouw in het voertuig heeft gedaan. Hij kon niet aangeven waarom hij de 71-jarige tegen haar wil had meegenomen en daarna had achtergelaten.

De politie is bezig de vrouw te zoeken. Het onderzoek duurt voort.